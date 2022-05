Anna Wendzikowska filozoficznie odpowiada na pytanie, czy może zastąpić dzieciom ojca: "Nic nie jest w stanie zastąpić niczego, czym nie jest"

Zobacz także: Zero od jurorów z Ukrainy oraz co pogrążyło Ochmana

Nic nie jest w stanie zastąpić niczego, czym nie jest. I po co by miało? Wszystko jest tym czy ma być. Każdy człowiek jest inny i nikt nikogo nie zastąpi, niezależnie od płci. Każdy z nas robi wszystko najlepiej, jak umie, z poziomu świadomości, na jakim się znajduje - czytamy.

Wspaniale się dogadują. Najgorsze, co pada w kłótni, to: "Koko jest niemiła", "Tosia jest niemiła". Sama się czasami dziwię, jaka jest harmonia między nimi. Nawet obcy ludzie gdzieś w podróży czy w miejscach publicznych mówią: "widać, że one się bardzo kochają". Staram się bardzo o to dbać, pielęgnować ich relację, nie stawiać ich w pozycji rywalizacji. I za każdym razem, jak jest spięcie, to tłumaczę im, że są siostrami i to jest najważniejsze. I mówię: "proszę przeprosić, przytulić, przecież kochasz siostrę". Szybciutko rozwiązujemy każdy konflikt - wyznała.