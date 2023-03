Anna Wendzikowska gorzko o pracy na planie "M jak miłość": "Aktor traktowany jest jak MEBEL"

Chanel 11 min. temu zgłoś do moderacji 11 2 Odpowiedz

No jaka ta Wendzikowska biedna .. Rodzice ją źle traktowali, w DDTVN była mobbingowana, w serialu " M jak miłość" traktowali ją jak mebel, ojcowie jej dzieci też się do życia z nią nie nadawali .. no hello !!! A może to z Tobą kobieto jest coś nie halo ? Załóż własną firmę , zatrudnij ludzi i żyj szczęśliwa i doceniona .. ale najpierw zmień psychologa bo pani R. raczej swoimi radami tylko Ci w miesza w życiu ..