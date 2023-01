Anna Wendzikowska POPIERA BZDURY Beaty Pawlikowskiej? "Antydepresanty nie działają lepiej niż placebo"

justyna 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Dramatyzujecie całkowicie bez sensu. Jest to od dawna znana prawda, że leczenie zależy od tego, do kogo się udamy. Pójdziesz do psychologa, dostaniesz terapię. Pójdziesz do psychiatry, dostaniesz tabletki. Farmacja to megabiznes. (kozetki też, żeby nie było) Nie jest żadnym skandalem to, co powiedziała Pawlikowska. Nasi wykładowcy na psychologii mówili o tym 25 lat temu na ćwiczeniach, nie w piwnicach na tajnych kompletach. Są ludzie, którzy bez tabletek nie mogą funkcjonować, ale nie ma wątpliwości, że część biorących tabletki, mogłaby się spokojnie bez nich obejść. Jak zwykle zamiast zastanowić się i dokładnie zbadać temat, banda nieinteligentnych ludzi rzuciła się do ataku. A reszta podłączyła się dla fejmu. Sprawa jest warta badania i dyskusji, bo antydepresanty to nie cukierki nie powinny być stosowane jak gaz rozweselający na imprezie. Wiadomo też, że w stanach psychiatrzy na wszelki wypadek przepisują prochy, aby mieć spokój. Bo w razie gdyby coś się pacjentowi stało to lekarz nie wyjdzie z sądu. Po co mu to? Recepta i jest zabezpieczony.