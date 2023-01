Beata Pawlikowska szerzy brednie na temat depresji. Lekarka krótko: "To, że jest Pani właścicielką mózgu, nie czyni Pani specjalistką w jego zakresie"

Magdalena 27 min. temu zgłoś do moderacji 82 4 Odpowiedz

To może jak wszyscy, to i ja się wypowiem. Prywatnie, ale jako psychiatra z 32-letnim doświadczeniem. Źle dobrane leki mogą pogłębiać stany depresyjne. I ogólny problem z psychiatrią jest taki, że w Polsce jest... zła. Co mówię z przykrością, ale tak jest. Zajmujemy się leczeniem mózgu,a nie możemy go przebadać, mamy dostęp jedynie do objawów. To jakby do ortopedy przyszedł facet, powiedział, że boli go noga, a lekarz by założył gips. Bez wcześniejszego prześwietlenia. A to równje dobrze może być stłuczenie, zerwanie ścięgna lub guz. Tak samo jest z mózgiem. Leczymy na podstawie objawów, a nie wyników badań. Podczas gdy ten sam stan emocjonakny mogą wywoływać zupełnje inne problemy w mózgu! I należałoby je leczyć innymi środkami. Na szczęście za granicą leczenie psychiatryczne zaczyna już wyglądać inaczej