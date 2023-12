Anna Wendzikowska nawołuje, aby uwolnić się od "toksycznego wstydu" i deklaruje: "Dłubię w nosie, drapię się PO TYŁKU" (FOTO)

Annie Wendzikowskiej udało się zbudować ponad półmilionowe grono instagramowych fanów, a wszystko za sprawą wyidealizowanego stylu życia prezenterki, który zdaje się składać głównie z podróży i urlopów. Fani wiele razy zastanawiali się już, jak samotna mama dwóch małych córeczek może sobie pozwolić na swoje wojaże, ale póki co Wendzikowska odpowiada na pytania na ten temat żartami. Wiadomo za to, że była gwiazda TVN-u do szczęścia "potrzebuje 40-50 tysięcy miesięcznie", co ujawniła w niedawnej rozmowie z Żurnalistą.