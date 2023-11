Niezłomna Anna Wendzikowska wyskakuje w ekstazie z LODOWATEJ WODY: "Czuję, że mogę latać" (ZDJĘCIA)

Anna Wendzikowska nadal trzyma formę. Choć dziennikarka zniknęła z anteny TVN już wiele miesięcy temu, to wciąż udaje jej się zachować swoją pozycję w plotkarskich rubrykach. A to przez średnio udane przemyślenia o tematyce ekonomicznej, a to znowu przez kompromitujące wyznania na temat motywacji stojących za zdradami, których miała się w przeszłości dopuszczać. Tym razem jednak wywołane przez Wendzi poruszenie miało źródło w zjawisku zgoła niewinnym. A mianowicie w morsowaniu.