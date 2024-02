Anna Wendzikowska o mały włos nie poleciałaby na kolejne wakacje! Wszystko przez CÓRKĘ. "Nie ma nudy" (FOTO)

Anna Wendzikowska dała się poznać jako przeprowadzająca wywiady z zagranicznymi gwiazdami prezenterka TVN. Co prawda współpracę ze stacją zakończyła w oparach skandalu już jakiś czas temu, wciąż może liczyć na medialne zainteresowanie. Wszystko za sprawą Instagrama, na którym sprawdza się w roli podróżniczej influencerki.

Choć Anna Wendzikowska dopiero co wróciła z Tajlandii, już zafundowała sobie kolejny zagraniczny wywczas. Tym razem dla odmiany towarzyszą jej córki: Kornelia i Antonina. Podróżowanie do najdalszych zakątków świata to jednak dla dziewczynek chleb powszedni. Wszak znana mama już wielokrotnie zabierała je ze sobą.