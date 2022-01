Anna Wendzikowska pozdrawia z KOLEJNYCH WAKACJI. Fani przytomnie: "Twoje życie to jedna wielka podróż. Kiedyś trzeba na to ZAROBIĆ"

Magda 9 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

Super! WZP są przepiękne, ciche i spokojne, dobrzy ludzie wokoło. Ma racje Ania, ze jeździ ile się da. I nie nasza to sprawa jak to sobie organizuje finansowo. Weźcie się marudy do roboty a tez będziecie podróżować. W dobie tanich lotów, hotelu, hosteli itp. każdy może zrealizować swoje plany. Ja poluje na tanie loty a reszta to już „z górki”. Bon voyage 🍀