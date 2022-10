Anna Wendzikowska po raz PIERWSZY komentuje swój udział w "Ugotowanych": "Jedna z OKRUTNIEJSZYCH rzeczy, jakie mnie spotkały"

TVN NIE IDŹ T... 8 min. temu zgłoś do moderacji 4 2 Odpowiedz

Kiedyś była taka afera w TVN24 na temat mobingu i łamania praw pracowniczych pracowników technicznych (chyba nawet jakiś związek stworzyli, są na FB), był Durczok , jakieś ploty chodziły o Werner, że gnoi ludzi. To, że ludziom nie wypłacają wynagrodzenie lub odwlekają wypłatę wynagrodzenia (w dodatku nie wiadomo jakiej wielkości) to cała W-wa wie od dobrych kilku lat, tam tylko gwiazdy na topie mają dobre warunki, a reszta ludzi zapierd… na te gwiazdy za miskę ryżu i są traktowani jak frajerzy. Pamietam jak była możliwość stażu w TVN, płatnego.Tylko , że trzeba było zapłacić TVN za odbycie u nich stażu 🤣🤣🤣 Pamietam jakaś wariatkę moberko-stalkerkę w redakcji Dzień do ry TVN, prześladowała personel a nawet gwiazdy, które były gośćmi. Edyta Bartosiewicz pogoniła to babsko, które się jej doczepiło.Tego syfu co rusz wylewa się co trochę. I co? I nic? Niech Wedzikowska gada? dobrze robi!