Anna Wendzikowska poinformowała o śmierci ojca. Przez lata nie utrzymywała kontaktu z rodzicami

Magdalena 21 min. temu zgłoś do moderacji 66 4 Odpowiedz

Wszystko toczy się u pani Anny w internecie- wakacje, miłość, życie i śmierć. Ojca, z którym nie miała w ostatnich latach kontaktu w świecie realnym, żegna w świecie wirtualnym. Co się porobiło z tym światem? Każdego dnia widzę w social mediach zdjęcia znajomych że spaceru/zakupów/szpitala/ wakacji/siłowni, itd., itp. Ludzie, w jakim celu to robicie? Po co Waszym znajomym informacja o tym, co zjedliście w restauracji? Skąd ta porażająca potrzeba ekshibicjonizmu emocjonalnego i informowania o wszystkim, co się u Was dzieje. Zastanówcie się nad tym. Koniec roku to dobry czas na refleksje.