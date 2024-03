Anna Wendzikowska pozuje BEZ MAKIJAŻU i chwali się warszawskim apartamentem (ZDJĘCIA)

PudelObudzSie 1 godz. temu zgłoś do moderacji 117 7 Odpowiedz

Zawsze lubiłam was czytać dla komentarzy,które w odróżnieniu od komentarzy np. na kozaczku, były ciekawe i mądre. Natomiast to co ostatnio się dzieje to jakaś tragedia. Kasowanie komentarzy, sprzedawanie komentarzy przychylnych innym itp. przepraszam bardzo,ale uczestniczycie w akcji stop hejt, a sprzedaliście pozytywne komentarze osobie takiej jak Antek Królikowski czy Kinga Rusin,która jest naczelna hejterka w tym kraju. Totalna hipokryzja