Anna Wendzikowska stroi miny i sączy trunki z kieliszka w modnej knajpce na "Zbawixie" (ZDJĘCIA)

Nikt 9 min. temu zgłoś do moderacji 7 1 Odpowiedz

Gdyby pracowała w TVN byłaby zapraszana na bankiety i kto wie czy by nie poznała 3 męża. Byłaby delegowana do Hollywood na interwiew i tam też może by jeszcze kogoś poznała . Coś planowała i nie wyszło