Anna Wendzikowska sugeruje, że Jan Bazyl JĄ ZDRADZAŁ?! "Dowiedziałam się wielu rzeczy, których nie wiedziałam wcześniej"

Niedawno, już jako dumna, w pełni samodzielna mama, Anna Wendzikowska zdecydowała się na nowo rozdrapać ledwo co zabliźnione rany po rozstaniu. W podcaście "Tak Mamy" portalu Ofeminin z niespotykaną dotąd szczerością dziennikarka opowiedziała w szczegółach o tym, że ostatnie dwa lata swojego życia uważa tak naprawdę za "koszmar" . Z jej wypowiedzi możemy wnioskować, że w dużej mierze do owego koszmaru przyczynił się właśnie Jan Bazyl.

W trudnych momentach okazywało się, że ta druga osoba nie jest w stanie za bardzo ogarnąć rzeczywistości . (…) Nasze pierwsze rozstanie przypadło tuż po narodzinach mojej młodszej córeczki. Ale jak poszliśmy na terapię, to przez jakiś czas nam się układało. Potem, jak zaczęła się pandemia, ta trudna sytuacja spowodowała, że znowu strzeliły bezpieczniki, że tak powiem - opisuje z nieukrywaną goryczą Wendzikowska.

Na domiar złego, później miało okazać się, że biznesmen dopuszczał się za plecami Wendzikowskiej czynów, które ona uważała za niemożliwe do zaakceptowania.

Potem dowiedziałam się wielu rzeczy, których nie wiedziałam wcześniej. Generalnie, gdy byłam w ciąży, kiedy byliśmy jeszcze przecież dosyć krótko razem, to… Nie, nie chcę mówić, to nie ma sensu. Natomiast to mi dało dobitnie świadomość, że innej drogi nie ma i że mam zupełnie inny system wartości. Choć wydaje mi się, że jestem dość tolerancyjna, to są pewne rzeczy, które są dla mnie nieakceptowalne. I na tym się po prostu budować nie da.