Anna Wendzikowska tłumaczy, czemu nie boi się podróży z córkami na drugi koniec świata: "Lęk to bardzo NISKA WIBRACJA"

Nie boję się, mam głębokie przekonanie (tak generalnie), że zawsze ze wszystkim sobie poradzę... - zapewniła. Ale nawet jeśli bym się bała, to by mnie to nie powstrzymało. Bo dlaczego lęk (który z założenia jest projekcją umysłu, projekcją czegoś, czego nie ma, bo boimy się jakichś potencjalnych rzeczy, które zwykle przecież się nie dzieją) miałby kontrolować moje działania? Lęk to bardzo niska wibracja. Zawsze wybieram zaufanie. Mówię sobie: Wszechświat mnie ogarnie. Zarówno lęk, jak i zaufanie to kwestia wiary w coś, co się jeszcze nie wydarzyło... to co lepiej świadomie wybierać? Wbrew pozorom zawsze mamy opcję świadomego wyboru tego, jakie emocje zasilamy.