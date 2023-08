Anna Wendzikowska wspiera Joannę Opozdę i GRZMI: "Pewnych rzeczy się jednak nie robi, jest pewna GRANICA" (WIDEO)

O życiu uczuciowym Anny Wendzikowskiej rozpisywano się wielokrotnie. Dziennikarka w końcu postanowiła skupić się na sobie, rezygnując póki co z kolejnych prób znalezienia idealnej relacji. W rozmowie z Pudelkiem przyznała nawet, że "nie brak jej mężczyzny". Jak doprecyzowała - nie oznacza to, że nie chciałaby odnaleźć swojej drugiej połówki, ale nie jest to dla niej obecnie kluczowa kwestia.

Anna Wendzikowska o sytuacji kobiet w "patriarchalnej" rzeczywistości

Żyjemy w patriarchalnym społeczeństwie. Świat jest ciągle bardziej męski niż kobiecy, a Polska szczególnie. Mężczyźni tak postępują, ale i kobiety, bo mają poczucie, że skoro ja tak mam i tak żyję, to inne też się powinny do tego dostosować, a jeśli się nie dostosowują... świat jest zawsze lustrem, czyjeś reakcje są odzwierciedleniem tego, co się w nim dzieje - kontynuowała.

Wendzikowska komentuje relację Opozdy i Królikowskiego

Nie mam w sobie negatywnych emocji skierowanych do konkretnych osób, bo dla mnie na pewnym poziomie świadomości, najważniejsze jest to, żeby puszczać negatywne emocje i nie trzymać w sobie gniewu. Wszyscy ludzie, którzy robią źle, to nie są ludzie szczęśliwi i naprawdę im trzeba współczuć. Uważam, że są pewne zasady i pewnych rzeczy się jednak nie robi, jest pewna granica. [...] To, że jest mi szkoda Joasi i ją wspieram, to nie znaczy, że będę gromami z oczu rzucać w kierunku Antka. To nie jest moje miejsce, to nie jest moja sprawa, ja tutaj nie jestem nikim takim, że mogę kogoś oceniać, albo wydawać wyroki - stwierdziła.