Anna Wendzikowska zdradziła, czy jest ZAKOCHANA! (WIDEO)

Andrzej P 6 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Jak zabraknie kasy to znowu złapie jakiegoś bogatego klienta na kolejne dziecko a potem go zostawi byle alimenta były, Do czasu jak jest uroda to trzeba korzystać Ten typ kobiety tak ma ,Bo to zła kobieta jest