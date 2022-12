Anna Wendzikowska wspomina zmarłego ojca zdjęciem z pierwszego ślubu: "Zawsze u mojego boku" (FOTO)

Wendzikowska nigdy nie ukrywała, że z obojgiem rodziców łączyła ją trudna relacja. Doszło do tego, że Anna postanowiła zerwać z nimi kontakty, tłumacząc swoją decyzję "toksycznością" ich relacji. Mimo to przekonywała, że nie żywi urazy i nie ma do nich żalu.