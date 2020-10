Anna Wendzikowska zarzeka się, że nie chodzi na randki: "Po raz pierwszy w życiu koncentruję się NA SOBIE"

Mam siebie. Po raz pierwszy w życiu chyba koncentruję się na sobie. Najważniejsza relacja, jaką każdy z nas ma w życiu to relacja z samym sobą. Długo tego nie rozumiałam, ale nikt o nas tak nie zadba, jak sami możemy zadbać o siebie. A kiedy nie dbamy o siebie, to pojawia się w nas cała masa oczekiwań, że to świat albo jakieś osoby powinny zaspokajać nasze potrzeby. Nie! Kiedy jesteśmy w kontakcie ze sobą i sami o siebie dbamy, wtedy to, co robią inni przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie - odpowiedziała.