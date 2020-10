Anna Wendzikowska w białych kozakach zadaje szykuje na RANDCE z tajemniczym adoratorem

Zniesmaczony 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Co to się wyprawia?Dawniej głoszono, że w marcu koty, w kwietniu psy a w maju my. Toć to październik, na cmentarz chodzić, groby bliskich uporządkować a nie jakieś spacery do hotelu bez maski założonej, dla bezpieczeństwa. Nie wypada nawet pomyśleć do czego tam mogło dojść.Jaki to przykład dla córek.