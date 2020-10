Anna Wendzikowska przyłapana na randce z NOWYM UKOCHANYM!

Anna Wendzikowska nie mogła jak do tej pory pochwalić się szczęściem w życiu uczuciowym. Ma już na swoim koncie rozwód oraz klika głośnym rozstań, w tym z Patrykiem Ignaczakiem.

Stało się tak, że już jakiś czas temu zostałam sama z dziewczynkami . W sumie tyle. Nie chcę tak naprawdę wchodzić w szczegóły i nie chcę więcej komentować i ujawniać, bo wiadomo, że to są takie raz, że prywatne sprawy, a dwa bardzo dla mnie trudne i bolesne i rzeczywiście nie przychodzę teraz najłatwiejszego momentu w życiu - mówiła nieco podłamana w instagramowym nagraniu.

Anna Wendzikowska uczy się tańca na rurze

Może zabrzmi to absurdalnie, ale zrobiłam to, żeby ochronić prywatność - twierdziła w rozmowie z Fleszem.

Teraz jednak wszystko wskazuje na to, że w życiu Wendzikowskiej pojawił się nowy mężczyzna. Choć (o dziwo) Ania nie poinformowała o tym jeszcze za pośrednictwem jej ulubionego Instagrama, źródło Twojego Imperium donosi, że celebrytka znów jest zakochana.

Wendzikowska została "przyłapana" przez paparazzi w restauracji, w której przesiedziała razem z tajemniczym nieznajomym... do rana.

Po skończonej randce para trzymając się za ręce wsiadła do taksówki i udała się do hotelu. Choć na ten moment nie wiadomo jeszcze, kim jest nowy obiekt westchnień Ani, istnieje bardzo realna szansa, że to sama Wendzikowska dumnie pochwali się nim w mediach.