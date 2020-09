Anna Wendzikowska gorzko o rozstaniu z Janem Bazylem: "Lekcja bycia samowystarczalną emocjonalnie i finansowo"

Nina 11 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Z całym szacunkiem, ale dlaczego ona sugeruje, że jest mężczyzną, który nie płaci alimentów na swoje dziecko? Są w ogóle podstawy, żeby na tę młodszą płacił? Bardzo niefajna zagrywka. Obrywa się zresztą też ojcu tej starszej, który raczej ze swoich zobowiązań się wywiązuje. Czytelnicy pudla mają zresztą swoje zdanie na temat relacji Anki z Bazylem. Osobiście dziwię się, po co w ogóle do niej wracał, jakby wystarczająco go nie upokorzyła. A teraz jeszcze te teksty o samodzielności finansowej. Ogarnij się, Anka i nie rób wstydu swoim córkom