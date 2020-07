ZMĘCZONA Anna Wendzikowska relacjonuje wakacje z córkami w Łebie i ubolewa: "Przydałaby się druga para rąk" (FOTO)

Pod koniec maja Anna Wendzikowska oznajmiła za pośrednictwem instagramowego profilu, że jej związek z Janem Bazylem dobiegł końca. Choć jeszcze w marcu celebrytka chwaliła się zaręczynami z ojcem swojej młodszej córki, najwyraźniej spowodowana pandemią koronawirusa izolacja dała się we znaki także rodzicom Antosi.

Anna Wendzikowska śpiewa podczas muzycznego koncertu córek

"Pani Aniu, jestem pod wrażeniem, jak można sobie poradzić samemu z dwójką małych dzieci. Jak to mówią, szacun", "Ania, ja też podziwiam. Naprawdę jesteś niesamowita. Skąd bierzesz siły? Nie odważyłabym się na taką wyprawę", Brawo dla Pani! Wiem, że podróżowanie z dwójką dzieci nie jest łatwe" - czytamy.

"Szczerze, to dla mnie sama radość być z nimi. Jedyne, co jest drobnym problemem, to wysiłek fizyczny. Czasami przydałaby się druga para rąk" - ubolewa zmęczona mama i raczy obserwatorkę ciekawym porównaniem: