Anna Wendzikowska zarzuca HIPOKRYZJĘ swojej następczyni w "Dzień Dobry TVN": "DOSKONALE znała moją sytuację w redakcji"

Gaja 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Biedna Ania jednak nie może się pogodzić z faktem,że musiała odejść z tvnu!!! Coś czuję,że gdyby dalej tam pracowała to dalej siedziała by cicho,a tak teraz biedna nie ma pracy,pieniędzy,zainteresowania mediów,wakacje się skonczyły i stres i zazdrość zżera ja od środka! Tak to niestety wygląda! Ona juz nie skupia się tam mobbingu,ale oskarża wszystkich o swoje niepowodzenia!!Wszystkich tylko nie siebie!: rodziców, partnerów,tv,redaktorów,monteró,koleżanki,etc etc. Ona ma zwyczajnie wybujałe ego i straszne parcie na szkło. Mobbing to co innego, a zazdrośc co innego!