Anna Wendzikowska została porzucona 3 TYGODNIE po porodzie. "Nie masz z kim dzielić tej radości". Jest odpowiedź dziennikarki (FOTO)

Faceci to cieniasy. Jak słyszę, że on w nocy musiał iść spać na kanapę bo mały w nocy płakał no a on jutro do pracy... Matka nie musi się wyspać bo przecież ona jutro do żaden pracy nie idzie...Albo, że szybko trzeba wrócić do formy po ciąży albo, że już się nie uśmiechasz i wiecznie jesteś zmęczona... Faceci są potrzebni tylko do przedłużenia gatunku. Na żadnym innym polu się po prostu nie sprawdzają