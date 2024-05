Internautka do Marianny Schreiber: "Czy na komunii był też twój BYŁY MĄŻ?". Niespełniona modelka zareagowała (FOTO)

Hfttu 8 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Nie wszystkie negatywne komentarze są hejtem , wyzwiska tak ale krytyka to jie hejt , może czas to sobie uświadomić kobieto , 90 procent społeczeństwa krytykuje twoje zachowanie - prowokacje , wulgarny wygląd i zachowanie i środowisko w jakim się często ostatnio obracasz - patologia , wywiady u osób i w stacjach które żerują na ludzkich ułomnością i chcą tylko mieć klikalność a wiesz dlaczego ludzie to krytykują? Bo masz dziecko , rodzine i ośmieszasz ich i siebie , plecisz bzdury narażając swoich najbliższych na śmieszność po to tylko bo czujesz ze masz zainteresowanie . Widać ze jesteś mocno niedowartościowana ale media przeżują cię i wypłyną . Co wtedy ? Będziesz się rozbierać w tanich magazynach ? Już ci tylko to zostało