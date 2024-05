Ania Wyszkoni zabrała córkę na wywiad do Krzysztofa Ibisza. Pola ma już 12 lat (FOTO)

Anna Wyszkoni co prawda sama chętnie pojawia się na imprezach branżowych i jest aktywna w mediach, ale ma ważną zasadę w życiu. Stara się chronić dzieci przed blaskiem fleszy. Wygląda na to, że postanowiła zrobić wyjątek. Zabrała córkę na wywiad.

Anna Wyszkoni zabrała córkę na wywiad

Anna Wyszkoni dostała zaproszenie na wywiad do "Demakijażu" Krzysztofa Ibisza i wykorzystała to jako okazję do pokazania się z nastoletnią córką. Z zapowiedzi na Instagramie dowiadujemy się, że poruszyły temat swojej relacji oraz tego, jaką rolę odgrywają w swoim życiu.