Anna Wyszkoni została WYRZUCONA z festiwalu w Opolu: "Wprost dano mi do zrozumienia, z czego wynika ta decyzja"

Anna Wyszkoni zdradza dlaczego wyrzucono ją z festiwalu w Opolu

Wprost dano mi do zrozumienia, z czego wynika ta decyzja . Mało tego, zablokowano emisję wywiadu, którego udzieliłam wcześniej do śniadaniówki TVP [...] Kocham opolską publiczność. Opolski amfiteatr jest dla mnie bardzo ważnym miejscem, na jego deskach zapisana jest moja muzyczna historia. Przecież nie jadę tam po to, żeby agitować czy popierać kogokolwiek [...] - wyznaje Wyszkoni.

Anna Wyszkoni miała "bana" na kolędowanie

Nie wiem, co ma śpiewanie kolęd do mojego stanowiska w kwestii praw kobiet. Zaskoczył mnie ten wściekły atak środowisk kościelnych [...] Po wsparciu Strajku Kobiet odwołano wiele moich koncertów kolędowych, których wcześniej grałam sporo [...] Natomiast ja przyjęłam to z dystansem, a następnie sama odmówiłam kilku kolejnych zaproszeń do występów w kościołach - opowiada wokalistka.