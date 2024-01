Anna z "Sanatorium miłości" zgubiła AŻ 20 KG. Wyznała, jak udało jej się to osiągnąć. Spektakularna przemiana? (ZDJĘCIA)

Uczestniczka "Sanatorium miłości" znacząco straciła na wadze. Jak tego dokonała?

Jedną z bohaterek 3. sezonu programu była 66-letnia wówczas Anna Król . Kobieta podbiła serca publiczności swoją pogodą ducha i życzliwością wobec innych uczestników. Jej przyjazne usposobienie wyjątkowo docenił biorący udział w tej samej serii Zbigniew Zamróz, który poprosił ją o rękę już po emisji, kiedy wspólnie gościli w "Pytaniu na śniadanie" . Miało to miejsce ponad 2 lata temu. Do tej pory jednak nie sformalizowali swojego związku .

Zmiany w życiu byłej uczestniczki "Sanatorium miłości" nastąpiły nie tylko w sferze uczuciowej. Postanowiła również zawalczyć o swoje zdrowie i wygląd zewnętrzny. W tym celu rozpoczęła zmagania z dodatkowymi kilogramami. Zaangażowała się w nie do tego stopnia, że po ponad roku jej waga pokazuje aż 20 kilogramów mniej .

U mnie motywacja była taka, że mój syn jest trenerem personalnym i słyszałam: "Mama, weź się za siebie". Ja nigdy nie byłam osobą troszkę pulchniejszą, a gdzieś mi powoli tych kilogramów przybyło. Pomyślałam sobie: "Dobrze, spróbuję". To się zaczęło w ten sposób, że najpierw skierował mnie na badania. Okazało się, że mam podniesiony cukier i problem z tarczycą. Dostosował mi dietę do tych moich badań. I tak to się rozpoczęło zmianą żywienia - opowiedziała w programie śniadaniowym TVP2.