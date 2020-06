Ansel Elgort TŁUMACZY SIĘ z zarzutów seksualnej napaści na 17-letniej fance! "Źle zakończyłem naszą znajomość"

Byłam ofiarą napaści seksualnej tuż po tym, kiedy skończyłam 17 lat. Ansel Elgort miał wtedy ponad 20 i wiedział, co robi. Nie piszę tego dla "rozgłosu", tylko po to, by wreszcie się wyleczyć. Wiem też, że nie jestem jedyna i zrobił to innym dziewczynom - zaczyna swoją opowieść Gabby. Jakoś udało mi się zdobyć namiary na jego prywatne konto na Snapchacie. Nie sądziłam, że przeczyta moje wiadomości, bo byłam tylko dzieckiem i jego fanką.

Kiedy to się wydarzyło, zamiast zapytać mnie, czy chcę przestać uprawiać seks, wiedząc, że to mój pierwszy raz, łkam z bólu i nie chcę tego robić, jedyne co powiedział, to: "Musimy cię przełamać". Mentalnie mnie tam nie było, uciekłam gdzieś myślami, będąc w szoku i nie mogąc się wydostać - był wyższy i cięższy ode mnie - opisuje dziewczyna. Sprawił, że myślałam, że tak właśnie powinien wyglądać seks. Byłam bardzo młoda i niedoświadczona, a on doskonale o tym wiedział. Mówił też rzeczy w stylu: "Będziesz kiedyś piękną dziewczyną, gdy dorośniesz". Oprócz tego prosił o moje nagie zdjęcia i proponował mi trójkąt z moimi przyjaciółkami-tancerkami, które też nie były pełnoletnie. Nikomu o tym nie powiedziałam, bo mówił, że to "zrujnowałoby jego karierę". Miesiącami zastanawiałam się, co zrobiłam źle i dlaczego czuję się wykorzystana. Lata później mam PTSD, ataki paniki i chodzę na terapię. Chcę po prostu się wyleczyć i pokazać dziewczynom, które były w podobnej sytuacji, że nie są same. To dla mnie ogromne wyzwanie - opowiedzieć to wszystko, ale wiem, że jest potrzebne.