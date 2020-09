Antek Królikowski jest już zmęczony graniem u Patryka Vegi? "Wjeżdża mi na banię"

Olo 2 godz. temu zgłoś do moderacji 29 1 Odpowiedz

Filmy Vegi są po prostu okropne , a ten najnowszy jest wręcz obrzydliwy . Widziałam jedynie fragmenty i całe szczęście, że nie wybrałam się do kina na to nieporozumienie. Ci aktorzy występujący w jego filmach muszą grać w tych gniotach tylko dla kasy i to źle o nich świadczy . Żaden szanujący się aktor uprawiający ten zawód z pasji , a nie dla kasy nigdy by nie zagrał w takim chłamie .