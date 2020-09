Antek Królikowski ma dość grania scen seksu: "Czułem się wstrętnie"

Patryk Vega jest bez wątpienia jednym z bardziej pracowitych polskich reżyserów. 43-latek do tego stopnia skupiony jest na wyprodukowaniu jak największej ilości filmów, że nie zamierzał zaprzestać prac na planie nawet podczas najgorętszego okresu pandemii koronawirusa. Lada moment do kin trafi najnowsze dzieło reżysera, Pętla. Już na początku promocji produkcji Vega zapewniał, że fani będą mogli liczyć na sporą dawkę łóżkowych scen z udziałem… Antka Królikowskiego. Twórca pochwalił się nawet kulisami kręcenia intymnych scen.

Nie przepadam za takimi scenami, one są trudne dla każdego. Trzeba się uzbroić w taką skorupę, która pozwoli przejść przez intymne sytuacje z obcymi ludźmi. Czuję się silniejszy po takich przejściach. Z Patrykiem pracuje się bardzo szybko. Jednego dnia w godzinę miałem mieć 10 scen z różnymi partnerkami. To był kosmos, czułem się wstrętnie. To jest naprawdę bardzo popieprzona robota. Z miłości do filmów robimy różne rzeczy.