Antek Królikowski kaja się po dwóch latach telewizyjnego niebytu: "Życie nauczyło mnie pokory"

Chyba każdy, kto choć trochę interesuje się rodzimym show biznesem, wie, że swego czasu Joanna Opozda i Antek Królikowski tworzyli jeden z najpopularniejszych związków. Para rozstała się w obliczu skandalu , którego głównym bohaterem był aktor. Od tego czasu celebryci toczą medialny spór, w którym to na zmianę przekonują internautów do swoich racji. Jednym z głównych wątków jest kwestia alimentów, które Antek powinien łożyć na swojego syna.

W mediach było ostatnio głośno o rzekomych problemach finansowych Królikowskiego. Gwiazdor przez ponad dwa lata nie mógł liczyć na telewizyjne angaże , teraz wraca w nowym serialu "Uroczysko". Antek zdradził, że był to dotąd jego najpoważniejszy zastój zawodowy. Jak sam stwierdził "życie nauczyło go pokory" , co też podobno pozwoliło stać mu się "lepszym człowiekiem i aktorem" .

Antek Królikowski komentuje zainteresowanie mediów jego osobą: "Jeśli nie reagujesz, to przecież musi być prawda…"

Wzloty i upadki towarzyszą mi, od kiedy pamiętam. Ale faktycznie, te ostatnie lata były zdecydowanie najpoważniejsze pod względem tak zwanej posuchy zawodowej. [...] Ta przerwa dała mi przestrzeń do zastanowienia się nad tym, gdzie zmierzam i czego oczekuję od siebie i innych . Doceniam to, że życie nauczyło mnie pokory, dzięki temu czuję się nie tylko lepszym człowiekiem, ale też lepszym aktorem - powiedział w wywiadzie dla "Super Expressu".

Przede wszystkim jestem sobą. Rozumiem to, że życie prywatne osób publicznych jest dla ludzi zwyczajnie ciekawe. Szczególnie, gdy ci dzielą się swoją prywatą i poniekąd przyzwyczajają do tego odbiorców. Jednak opinia publiczna opiera się niestety o masę "fake newsów", które są często krzywdzące i wręcz preparowane przez niektóre portale tylko dla zasięgów. Niestety, osoby spoza show-biznesu często wierzą w nie ślepo, co więcej - na ich podstawie oceniają i domagają się reakcji, a jeśli nie reagujesz, to przecież musi być prawda… [...] Czasem mam o to żal. Nie mam jednak do nikogo pretensji o ocenianie mojej pracy i moich ról - podsumował.