Antek Królikowski promuje film "Porady na Zdrady", pisząc, że został "obsadzony do roli po warunkach". Internauci żartują: "ROLA ŻYCIA"

Facet 5 min. temu

Jak by się zachował jak trzeba ,przeprosił matkę swego dziecka ,zaczął regularnie płacić na synka to by i może uratował swoj wizerunek i wrócił do grania ,ale kiedy rządzi nim ta harpia i trzyma go za ja ja to szas nie widzie ,ta kobieta pociągnęła go na dno i cała jego rodzine i jeszcze jest z tego dumna