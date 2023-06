Antek Królikowski bez koszulki relaksuje się na balkonie w towarzystwie Izabeli (ZDJĘCIA)

na podium 5 min. temu zgłoś do moderacji 5 5 Odpowiedz

Opozda nie ma ostatnio dobrej passy. Najpierw objechał ją Rzeźniczak i wielu ludzi mu przytaknęło, potem dała wtopę total z Dostojewskim, zamiast ośmieszyć Antka, to dała jemu laurkę, a sobie samokrytykę 😂, Wczoraj taki obciach z tą ustawką pod komisariatem, cała Polska z niej leje, tyle głosów negatywnych, również tam, gdzie ludzie piszą z nazwiska, potem Stanowski ją wyszydził. Już widzę, jak gryzła pazury z wściekłości. I w końcu się doczekała, pod artykułami o Antku i Izie może się wyładować 😂. Tylko że ludzie już zaczynają widzieć, jaka ona jest. Smaszczową i Magdę też na początku wszyscy popierali, jak teraz jest - każdy widzi. Opozda jest żelazną kandydatką na petardę nr 3. Chyba, że aspiruje do miejsca 1, do końca roku daleko, kto wie, co jeszcze odpali🤣🤣