Antek Królikowski promuje nowy film jako... "sercowy zawodowiec". Internauci kpią: "PIĘKNY ŻART" (FOTO)

Czy w końcu ktoś oddzieli od aktorów politykę i prywatne rzeczy? Aktorstwo to sztuka. Nawet jak to jest film, serial itp to aktor tam gra. Aktor to aktor. Zawiść jakaś, że w ogóle Królikowski rolę dostał .. aktor gra rolę i już. A prawda obroni się sama. Johnny Depp i Amber Hard to klasyczny przykład syfu. On został zlinczowany a okazało się że oboje byli siebie warci i pani bitą, poniżana itd nagle była też napastnikiem... Nie nam oceniać życie innych. Po co robić dym tam gdzie go nie ma...