Antek Królikowski SPOTKAŁ SIĘ z Vincentem! Na miejscu towarzyszyła mu... mama

Ffhb 6 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

I znowu ustawka z mediami. To żenujące, że każda (zresztą sporadyczna) wizyta tatusia u dziecka musi zostać ogłoszona przez Królików w mediach. Ci ludzie potrafią żyć tylko na pokaz. Whatever. Bardziej mnie niepokoi, że ktoś taki jak Antek chciałby opieki naprzemiennej. Przecież ten kolo jest tak nieogarnięty i nieodpowiedzialny, że ja bym się bała zostawić z nim psa, a co dopiero malutkie dziecko. Ale wiadomo, że robi to tylko po to, żeby nie płacić alimentów:)))