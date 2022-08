TYLKO NA PUDELKU: Joanna Opozda odpowiada na zarzuty o wykorzystywanie syna do reklam i ubolewa: "Jestem JEDYNĄ osobą, która utrzymuje synka"

Postanowiliśmy skontaktować się z Opozdą i skonfrontować ją z oskarżeniami byłego partnera. Na wstępie celebrytka po raz kolejny zaznaczyła, że nie może liczyć ze strony Antka na jakiekolwiek finansowe wsparcie. Przypomnijmy, że aktor odnosił się już do zarzutów dotyczących alimentów. Antek Królikowski nadal próbuje udowodnić, że świat się pomylił, a alimenty trafiały na konto Joanny Opozdy: "Po co ROBISZ AFERĘ?" (FOTO)

Te zarzuty są absurdalne, wręcz śmieszne zważywszy na to, że to ja prosiłam państwa Królikowskich o to, żeby nie pokazywali Vincneta w mediach. Przecież Julia Królikowska grała w "Klanie" od niemowlaka, Antek występował w "Truskawkowym studio" od trzeciego roku życia. Bratanek Antka Józio ciągle jest pokazywany na Instagramie, jego twarz niejednokrotnie gościła na postach sponsorowanych - wskazuje Joasia, przekonując, że to ona prosiła słynny klan o wstrzemięźliwość w pokazywaniu Vincenta: