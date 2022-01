Antek Królikowski ujawnia kolejne szczegóły rodzinnego dramatu: "Groźby, zastraszanie, NASYŁANIE BANDYTÓW"

Edek 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Nagle buta plask ,bramy trzask ,kobiet wrzask. Antoś na salony wszedł by z teścuniem dziś rozmówić się. Teścio ze swawoli znany , w pistoletach obeznany na pięterku z kochanicą po numerku. Konwersacja się nie klei gdy rozmówców schody, ściana dzieli. Teścio błysnął myślą taką ,strzelim dziurę w ścianie to rozmowa pójdzie jako tako. Wszyscy pokłon mu zrobili ,do podłogi ucho przyłożyli. Królik skulił uszy ,huk i zapach prochu go poruszył. Myśl mu przyszła taka , jam nie stroną ,po co mi ta draka.