TYLKO NA PUDELKU: Wiemy, Z JAKIEJ BRONI strzelał do bliskich ojciec Joanny Opozdy!

„ nikt nie został, zatrzymany, badanie broni będzie czasochłonne” Było do przewidzenia. A teść śmieje się wszystkim w twarz, zapędza ich w kozi róg i patrzy jak Antek w desperacji popełnia błędy. Przypomina mi to moją znajomość z sadystą. Krzywdził wszystkich ale poukładany w instytucjach, policji łgał jak z nut. Literalnie pluł mi w twarz, śmiejąc się, że bawi go wykańczanie mnie a policji kłamał, że to on jest moją ofiarą,zachowywując pełen spokój i wiarygodność, ja kłębek nerwów niezdolna już nawet do przejścia całej machiny policyjno- sądowej. Ten teść wydaje się mieć podobne zapędy, szydzi,zastrasza, strzela ze śmiechem do stojących za drzwiami a niedawno sam zgrywał ciężko chorą ofiarę, oskarżał żonę, córkę i niby taki bezradny, że nie umiał nawet do Polski wrócić. A teraz prowokuje ich do działań w afekcie i śmieje się ze wszystkiego.