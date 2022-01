TYLKO NA PUDELKU: Ojciec Joanny Opozdy STRZELAŁ do jej matki, siostry oraz Antka Królikowskiego! (WIDEO)

W ostatnich miesiącach media rozpisywały się na temat konfliktu między Joanną Opozdą, a jej ojcem, Dariuszem Opozdą, z którym aktorka od lat nie utrzymuje kontaktu. Teraz światło dzienne ujrzały nowe wstrząsające materiały dotyczące ich rodzinnych waśni. Do naszej redakcji przesłano nagranie, na którym ojciec Opozdy wyjmuje broń i zaczyna strzelać do swojej rodziny. Co gorsza, sprawca sam miał pochwalić się owym klipem na swoim facebookowym profilu. Wideo zostało już, rzecz jasna, usunięte, jednak w internecie nic nie ginie.