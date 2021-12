Joanna Opozda zdradziła IMIĘ SYNA! "Porozmawiała sobie" z Antkiem?

Mina 7 min. temu zgłoś do moderacji 14 1 Odpowiedz

Również nazwałam swojego syna Vincent, bo od zawsze bardzo podobało mi się to imię męskie. Na szczęście mieszkam poza granicami Polski i mogłam spełnić swoje marzenie o nazwaniu syna tak, jak mi się podoba, a nie tak jak się podoba innym. Nie rozumiem zupełnie tej potrzeby komentowania „śmieszności” i wyśmiewania czyjegoś gustu tylko dlatego, że nie jest to typowo polskie imię. Zresztą, gdyby Nazwała syna „Stanisław”, „Antoni” czy „Gustaw” to też byłaby krytykowana, że takie oklepane imię i teraz to takich na pęczki. Ludzie dajcie żyć!