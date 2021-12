Joanna Opozda tłumaczy, dlaczego zniknęła: "Większość czasu przeleżałam. TRZY RAZY PATOLOGIA CIĄŻY"

Przy okazji pierwszego wywiadu od dłuższego czasu aktorka zdradziła też, jakim mężem jest Antek Królikowski . Co prawda przyznała, że zdarza im się pokłócić, ale bywa też troskliwy, za co wyraźnie go pochwaliła.

Antek jest kochany. Jak mam gorsze dni, a przeważnie miałam gorsze dni podczas tej ciąży, to cały czas mnie wspierał, mówił, że dam radę, że pięknie wyglądam. Nawet jak wiem, że nie wyglądam. A on mówi, że dla niego jestem najpiękniejsza na świecie. Ja mam te hormony, które mi buzują, więc cieszę się, że mam go przy sobie. Jest moim oparciem. Oczywiście zdarza się, że się pokłócimy, obydwoje jesteśmy cholerykami. Ale zawsze się godzimy, zawsze mi przynosi kwiaty. To jest taki kochany mąż. Przynosi mi jedzenie. Nie miałam co prawda jakichś zachcianek ciążowych, nie zauważyłam tego. Ja zawsze jadłam dużo i różnie i to się utrzymało. Chociaż muszę przyznać, że gorzej mi wchodziło to zdrowe jedzenie - opowiadała.