Antoni Królikowski usłyszał NIEPRAWOMOCNY WYROK w sprawie alimentów!

Antoni K. został oskarżony o uchylanie się w okresie od czerwca 2022 do stycznia 2023 r. od wykonania obowiązku alimentacyjnego na rzecz małoletniego syna oraz żony, określonego co do wysokości orzeczeniem Sądu Okręgowego w Warszawie, gdzie łączna zaległość stanowiła równowartość co najmniej trzech świadczeń miesięcznych - mówił.

Antoni Królikowski usłyszał wyrok. Chodzi o alimenty na syna

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie w III Wydziale Karnym po rozpoznaniu w postępowaniu nakazowym sprawy z oskarżenia Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie na posiedzeniu w dniu 14 listopada 2024 r. przeciwko Antoniemu Królikowskiego oskarżonemu o to, że w okresie od 22 czerwca 2022 r. do 27 stycznia 2023 r. uchylał się od wykonania ciążącego na nim z mocy Postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2022 r. obowiązku alimentacyjnego na rzecz małoletniego syna Vincenta Pawła Królikowskiego oraz Joanny Małgorzaty Opozdy-Królikowskiej, zamieszkałych w Warszawie, gdzie łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej trzech świadczeń miesięcznych. Oskarżonego Antoniego Królikowskiego uznaje się za winnego popełnionego zarzucanego mu czynu, który kwalifikuje jako występek, przy czym ustala, że zarzucanego czynu dopuścił się w okresie od 19 sierpnia 2022 r. do 27 stycznia 2023 r. i za to na tej podstawie skazuje go oraz wymierza mu karę grzywny w wysokości 150 stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 30. Na podstawie art. 627 k.p.k. zasądza od oskarżonego Antoniego Królikowskiego na rzecz Skarby Państwa koszty sądowe w kwocie 70 zł i kwotę 450 zł tytułem opłaty - czytamy na stronach "Faktu".