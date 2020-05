Antek Królikowski wspomina koncert papieski, który prowadzili jego rodzice. "Dziękuję Mamo, dziękuję Tato"

7fi5 1 godz. temu zgłoś do moderacji 60 32 Odpowiedz

Nie rozumiem złości ludzi, którzy nie chcą słuchać o tym, że JPII jest oskarżany o ukrywanie pedofilii. Skoro mówicie, że jest święty i bez skazy to dlaczego nie dacie czasu by to udowodnić? Nie powinno nikogo z fanów JPII złościć śledztwo w jego sprawie. Skoro ich zdaniem jest taki święty to czy teoretycznie nie udowodni mu się niewinności? No ale cóż, bym zapomniał, może wyjść kilka spraw i przestępstw, które i tak nie dotrą do zaślepionych ludzi.