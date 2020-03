Antek Królikowski wspomina ojca na Instagramie: "Tata najlepszy bajerant"

Śmierć Pawła Królikowskiego była ogromnym szokiem dla jego rodziny oraz całego polskiego show biznesu. Aktor i juror programu Twoja twarz brzmi znajomo, który wcześniej borykał się z poważnymi problemami ze zdrowiem, zmarł pod koniec lutego w wieku 58 lat. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 5 marca.





Zobacz: Pogrzeb Pawła Królikowskiego. Rodzina i gwiazdy żegnają aktora (ZDJĘCIA)





Nie ulega wątpliwości, że Antek Królikowski mocno przejął się śmiercią swojego ojca. Aktor nie tylko ogłosił szczegóły pogrzebu taty, lecz także zdobył się na niezwykle wzruszającą przemowę, w której podziękował Pawłowi za wszystkie nauki, które przekazał on swoim bliskim.





Przypomnijmy: Antek Królikowski żegna się z ojcem we wzruszającym przemówieniu: "Wierzę, że Pan Bóg powierzył ci tam najpiękniejszą z ról"





Choć zapewne trudno w to uwierzyć, to od śmierci aktora mija już miesiąc. Z tej okazji Antek podzielił się na Instagramie krótkim fragmentem programu Twoja twarz brzmi znajomo, w którym jego ojciec pełnił funkcję jurora przez 12 (!) sezonów. Aktor przebywa obecnie z resztą rodziny i w domu i przypadkiem natknął się na stary odcinek programu.





Tata najlepszy bajerant #PawełKrólikowski #PanPaweł - napisał Antoni Królikowski na Instagramie.





Wygląda więc na to, że rodzina Królikowskich powoli wraca do normalności po tych trudnych dla wszystkich wydarzeniach. W nowym wywiadzie dla magazynu Logo Antek przyznaje, że stara się być swojego młodszego rodzeństwa wzorem i oparciem, jednak nie zawsze jest to proste zadanie.





Zawsze byłem tym starszym, trochę szalonym bratem, który w razie czego wkraczał do akcji. Trudno jest być najstarszym z rodzeństwa: świecić przykładem, wyznaczać pewną drogę, unikać kłopotów. Ostatnio spędzamy razem coraz więcej czasu i bardzo się z tego cieszę - wyznał.