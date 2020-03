Antek Królikowski żegna się z ojcem we wzruszającym przemówieniu: "Wierzę, że Pan Bóg powierzył ci tam najpiękniejszą z ról"

We wzruszającej przemowie aktor podziękował swojemu ojcu za wszystkie nauki, które przekazał on swoim bliskim.

Dziękuję ci w imieniu kochającej żony Gosi i twoich dzieci, małych Królików, za wszystko. Za to, że nauczyłeś nas uśmiechać się do świata i do ludzi, pokazałeś, jak piękny potrafi być ten świat i że warto być jego dobrą częścią. Nie było dla ciebie rzeczy niemożliwych. Każdego dnia przypominałeś, żeby chciało nam się chcieć i udowadniałeś, że chcieć to móc - wyrecytował ze wzruszeniem Antoni.