Antek Królikowski zabrał Izabelę na kolejny event! Fani nie mogą się nadziwić: "Nie do poznania" (FOTO)

Ola 11 min. temu

Oboje nie mają wstydu ani klasy, z moralnością też tam chyba coś jest nie tak - ale to akurat nic. Najgorsze, że ta dwójka jest nadal zapraszana, fotografowana, funkcjonują w przestrzeni publicznej i pokazuje się ich tak, jakby wszystko było okay i cool. Facet który zostawił ciężarną żonę dla sąsiadki, laska która nie miała żadnych oporów brać się za cudzego męża, dawniej by ich za to spotkał jakiś rodzaj społecznego ostracyzmu, kiedyś to by był skandal, do niedawna to by jeszcze był wstyd, a dzisiaj nic, lansują się w najlepsze. Żenujące. A te ich zdjęcia z galerii sztuki, wystaw i innych wydarzeń kulturalnych, to już w ogóle śmiech na sali.