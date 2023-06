Antek Królikowski z ukochaną obcują ze sztuką na wystawie. Izabela wybrała szykowną stylizację (FOTO)

Życie Antoniego Królikowskiego to od ponad roku istne pasmo nieszczęść. Do problemów gwiazdora w sferze rodzinnej doszły jeszcze zatargi z policją, które mogą go sporo kosztować. Pod koniec maja do Sądu Rejonowego w Warszawie wpłynął akt oskarżenia przeciwko aktorowi za prowadzenie samochodu pod wpływem substancji psychotropowej. Grożą mu 3 lata więzienia.