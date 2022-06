Antek Królikowski został SPOLICZKOWANY przez Maję Hirsch! (WIDEO)

Nikt nie spodziewał się chyba, że premiera nowego formatu stacji zbiegnie się z wyjątkowo burzliwym okresem w życiu Antka Królikowskiego . Przypomnijmy, że w tym samym czasie, gdy wystartował "Przez Atlantyk", aktor rozstał się z Joanną Opozdą. Rozpad ich relacji wywołał skandal ze względu na zdradę kochliwego Antka. Jakby tego było mało, w programie TVN nie brakowało nawiązań do Opozdy i zapewnień Królikowskiego o jego wielkiej miłości do aktorki.

Zainteresowanie Antkiem sprawiło, że każdy jego ruch był dokładnie obserwowany przez widzów show. Ich sokole oko dostrzegło nawet, że niesforny aktor działa niekiedy na nerwy współtowarzyszom rejsu. Do takich osób śmiało można zaliczyć Maję Hirsch , która w rozmowie z nami podkreśliła, że w programie najbardziej irytował ją właśnie Królikowski.

Trochę dawał do wiwatu. Nosiło go, cały czas machał tymi rękami, cały czas chciał coś organizować, a ja miałam tak, że chciałam po prostu tam być. (...) Potrzebowałam przestrzeni, żeby się wyciszyć i tak dalej, a Antek cały czas "maszyna". I czasem mnie to męczyło, ale Antek też jest takim człowiekiem, z którym można się dogadać - powiedziała w rozmowie z Pudelkiem aktorka.