Maja Hirsch poruszona odnalezieniem pontonu uchodźców na środku Atlantyku. "Najgorszy był widok tego, CO TAM BYŁO W ŚRODKU"

To było tak abstrakcyjne. Są po prostu takie sytuacje, na przykład to, co się dzieje teraz, mi się to w głowie nie mieści. Tak samo miałam z tym pontonem. Ja w ogóle byłam długo pod pokładem, zanim zobaczyłam ten ponton. Wszyscy zaczęli krzyczeć, coś się dzieje... Ale jaki ponton, gdzie ponton? W ogóle nie mogłam go dostrzec, bo on był bardzo dobrze zamaskowany, takim sprejem, żeby właśnie go nie dojrzeć. Ale najgorszy był widok tego, co tam było w środku. Bo tam były elementy garderoby, jakieś ubranka dziecięce, jakieś baniaki po wodzie. Na szczęście tam nie było ludzi... - zdradziła aktorka w rozmowie z Michałem Dziedzicem.